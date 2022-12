Fresenius Medical Care hat eine schwierige Zeit hinter sich. Die Börse hat den DAX-Wert abverkauft und schaut nun weg. Die Lage beim Unternehmen beginnt sich jedoch zu stabilisieren und es gibt neue Perspektiven.Fresenius Medical Care (DE0005785802) ist das Paradebeispiel in Frankfurt für einen gefallenen Engel. Der ehemalige Börsenliebling hat seit 2018 einen herben Absturz an der Börse erlebt. Die Marktkapitalisierung hat sich seitdem in den Spitzen um mehr als -70 % verringert. Viele institutionelle Investoren fassen das Papier nicht einmal mehr mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...