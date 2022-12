Die vergangene Woche endete für Aixtron mit einem kräftigen Anstieg. Denn im Wochenvergleich gewann der Kurs rund 3,01 Prozent. An drei der fünf Tage ging es für den Titel nach oben. Dabei hat Aixtron am Mittwoch den Vogel abgeschossen mit einem Plus von 3,09 Prozent. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen?

Download-Tipp: Jetzt zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Die Ausgangslage verbessert sich durch diesen Kursschub deutlich. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Immerhin errechnet sich bis zu den wichtigen Monatshochs nur noch ein Abstand von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...