Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich zum Start der neuen Handelswoche ein weiterer Rücksetzer ab. Der DAX dürfte mit einem Abschlag von rund 0,5 Prozent auf 18.474 Punkte in den Handel starten und damit unter die 18.500-Punkte-Marke fallen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Neue Rekorde und leichte Verluste an der Wall StreetAm Freitag verzeichneten die US-Indizes ...

