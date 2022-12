Für Bayer war es insgesamt eine recht erfolgreiche Börsenwoche. Schon seit einiger Zeit sorgt das Unternehmen endlich mal wieder vermehrt für positive Schlagzeilen, womit das leidige Thema der Glyphosat-Affäre mehr und mehr in den Hintergrund zu rücken scheint. Auch an der Börse zeigen sich die Leverkusener wieder von ihrer besseren Seite. Geht es nach den Experten, dürfte sich die Rallye noch deutlich weiter fortsetzen…

Denn in der neuesten Studie führen die Analysten von Jefferies aus, dass Bayer in der Agrarsparte deutlich profitieren sollte und zudem Rückenwind durch sich positiv entwickelnde Wechselkurse bekommt. Das vermeldete das Analysehaus heute in einer neuen Branchenstudie. Analyst Chris Counihan bleibt daher bei seiner Kaufempfehlung. Das neue Kursziel liegt bei 70 Euro und damit ein gutes Stück oberhalb des aktuellen Kursniveaus.

Anfang Oktober ...

Den vollständigen Artikel lesen ...