München (ots) -Mehr Gänsehaut, eine bessere Inszenierung geht nicht: Über 40.000 Fans im FC-Stadion, Riesenstimmung mit "Kölle singt", einem irren Feuerwerk, Box-Einlagen und einem Kölner 4:2-Sieg gegen sehr harte Mannheimer im ersten Wintergame seit 3 Jahren. Die Haie etablieren sich damit unter den Top6. "Endlich mal das Wintergame gewonnen", freute sich Kölns Kapitän Mo Müller. "Ein rundherum gutes Spiel" hatte sein Trainer Uwe Krupp gesehen, er lobte den Klub ("Du investiert hier super viel") und das Team: "Da war jetzt auch ein bisschen Druck dabei!" Mannheims Wolf, mit 36,5 km/h der Spieler mit dem schnellsten Sprint, fand: "Die Kölner wollten es einfach mehr in allen Situationen!" Dank neuer Datenbank gab's bei MagentaSport zusätzliche Daten: Alex Roach schaffte mit 147,5 km/h Speed etwa den härtesten Schuss.Nachfolgend die Stimmen und Clips vom Wintergame Köln gegen Mannheim - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Top-Spiel: der Meister Berlin, Drittletzter, spielt ab 13.15 Uhr beim starken Aufsteiger Frankfurt. Eine Fußball-Arena wird zum Eishockey-Dome - Das Making of: https://cloud.thinxpool.de/s/7K4NozYZqK2F46yKölner Haie - Adler Mannheim 4:2Starke Kölner Leistung, große Inszenierung, glückliche 40.000 Haie-Fans, aber ein Wermutstropfen: David Wolf checkte Lando Ferraro so übel, dass der Kölner ins Krausenhaus musste. Der Mannheimer Wolf erklärte danach: "Ich habe ihn nicht gesehen, dass tut mir natürlich unendlich leid.""Defensiv und offensiv gut gespielt, deshalb verdient gewonnen!" Kölns Mo Müller spielte bereits sein 3. Wintergame: "Das war von Anfang an ein tolles Gefühl. Aber es ist jetzt auch mal schön, so ein Wintergame mal gewonnen zu haben. Gerade hier in Köln, wenn so viele Menschen kommen, dann müssen wir natürlich auch einen Sieg abliefern."Die Stimmen von Wolf und Müller mit Stimmungsbildern:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MGVvT1N2a2QxWSs2a3dVRGZ0aHprZz09Kölns Trainer Uwe Krupp war nahezu euphorisch sang auch danach mit: "Das ist super. Du bist Gastgeber, investiert hier super viel und es ist bedeutend besser, dann als Sieger vom Eis zu gehen. Es war auch rundherum ein gutes Spiel von uns. Ein gutes Eishockeyspiel, von allem ein bisschen was dabei....Da war jetzt auch ein wenig Druck dabei. Deshalb freue ich mich für die Jungs, dass es im zweiten Anlauf geklappt hat."Der Clip mit Uwe Krupp, Kölle singt (Krupp übrigens auch) und einem wirklich schönen Feuerwerk:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=K2R2OVpDcVRVQ2ZidElPbVF2bFM4UT09Box-Hockey! Es ging ordentlich zur Sache im Kölner Stadion - Mannheims Korbinian Holzer teilte fleißig aus:https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Q1BqQW1uanQxVWFkQXhpMEFEcmpXUT09PENNY DEL am Sonntag, 04.12.2022Ab 13.15 Uhr: Löwen Frankfurt - Eisbären Berlin, Düsseldorfer EG - Schwenninger Wind WingsAb 13.45 Uhr: Straubing Tigers - Grizzlys Wolfsburg, SC Bietigheim - Pinguins BremerhavenAb 16.15 Uhr: Augsburger Panther - Nürnberg Ice Tigers, ERC Ingolstadt - Iserlohn Roosters