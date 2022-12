New York (ots/PRNewswire) -Als langfristiger Partner von VIDAA wird Tremor International als exklusive globale CTV-Monetarisierungsplattform für die Inhalte auf allen VIDAA- und Android-TV-OS-Geräten fungierenFolgt der Ankündigung von VIDAA OS als exklusives Ziel für die FIFA+ App, neben einzigartigen täglichen Inhalten, die das Turnier und seine Fans feiernVIDAA, ein Smart-TV-Betriebssystem und eine Streaming-Plattform, und eine Tochtergesellschaft von Hisense Co., Ltd ("Hisense") gaben heute eine Vereinbarung bekannt, wonach Google-TV- und andere Android-TV-OS-Geräte die Premium-Sportinhalte von VIDAA, darunter FIFA+, übertragen können.Als langfristiger Partner von VIDAA, wird Tremor International Ltd. (AIM/NASDAQ: TRMR) ("Tremor"), eine führende globale End-to-End-Technologieplattform für digitale Werbung, die auf Connected TV ("CTV"), Video und Daten spezialisiert ist, wird als exklusive globale CTV-Monetarisierungsplattform - insbesondere Tremors SSP, Unruly - für die Inhalte auf allen VIDAA- und Android-TV-OS-Geräten fungieren.Zu den Premium-Inhalten gehören die FIFA+ App mit Tausenden von Stunden Original-, Live- und Archiv-Fußball sowie Originalprogrammen und The FIFA World Cup Daily, By Hisense, eine neue tägliche Sendung, die vor Ort gefilmt und während des Turniers ausgestrahlt wird.Die diesjährige FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022, deren offizieller Sponsor Hisense ist, wird voraussichtlich 5 Milliarden Zuschauer auf der ganzen Welt anziehen. Mit der kombinierten Reichweite von VIDAA- und Android-TV-OS-Geräten werden die Inhalte der Fußballweltmeisterschaft in den wichtigsten Märkten weltweit verfügbar sein, mit Schwerpunkt auf dem Vereinigten Königreich, Kanada, Lateinamerika, Deutschland, Australien und Japan."Unsere Beziehungen zu Google, der FIFA und Tremor International werden Werbetreibenden ermöglichen, mit Präzision und maßgeschneiderter Kreativität auf dem größten Bildschirm des Hauses hochinteressierte Sportfans auf der ganzen Welt zu erreichen", erklärte Guy Edri, President von VIDAA."Unsere Priorität ist es, unseren Kunden die Inhalte zu bieten, die sie lieben. Durch diese Zusammenarbeit können wir den WM-Fans auf der ganzen Welt helfen, zu feiern und mit exklusiven und ansprechenden Inhalten auf Android-TV-OS-Geräten mitzufiebern, wo immer sie sind", erklärt Jonathan Zepp, Managing Director, Media & Entertainment Partnerships, Google.INFORMATIONEN ZU VIDAAVIDAA USA Inc. wurde im Jahr 2019 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Atlanta, Georgia USA. Unser Flaggschiffprodukt ist das VIDAA TV OS, das sich derzeit in der sechsten Generation befindet. VIDAA TV OS ist ein modernes, globales Smart-TV-Betriebssystem und eine Content-Plattform. Wenn Sie sich für VIDAA entscheiden, erhalten TV-OEM-Hersteller ein schlüsselfertiges Linux-basiertes Betriebssystem mit Sprachsteuerung, einem App-Store, Abrechnung und Bezahlung und vielem mehr. Zu unseren Kunden gehören Marken wie Hisense, Loewe, Toshiba und viele andere.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.vidaa.com und folgen Sie VIDAA auf Facebook.com/vidaatv, Twitter, und Instagram unter @vidaatv.Informationen zu Tremor InternationalTremor ist ein globales Unternehmen, das eine End-to-End-Technologie-Werbeplattform anbietet, die drei Kernkompetenzen umfasst - Video, Daten und CTV. Der einzigartige Ansatz von Tremor besteht darin, ein komplettes Paket von End-to-End-Lösungen anzubieten, was dem Unternehmen einen großen Wettbewerbsvorteil im Ökosystem der Videowerbung verschafft.Tremor Video unterstützt Werbetreibende dabei, ihre Markenbotschaften auf allen Bildschirmen zu verbreiten, indem es innovative Videotechnologie mit fortschrittlichen Publikumsdaten und fesselnden kreativen Inhalten kombiniert. Die innovative Videowerbetechnologie von Tremor Video bietet Angebote für CTV, In-Stream, Out-Stream und In-App. Weitere Informationen finden Sie auf www.tremorvideo.comAmobee optimiert die Ergebnisse für Werbetreibende und Medienunternehmen und bietet gleichzeitig ein besseres Kundenerlebnis. Die Plattform unterstützt Kunden bei der Entwicklung ihres Publikums, bei der Optimierung ihrer kanalübergreifenden Leistung über alle TV-, Connected-TV- und digitalen Medien und bei der Förderung des Neukundenwachstums durch detaillierte Analysen und Berichte. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.amobee.comUnruly, die Medienseite von Tremor, sorgt für echte Geschäftsergebnisse in der Multiscreen-Werbung. Die programmatische Plattform liefert effizient und effektiv Leistungs-, Qualitäts- und verwertbare Daten für nachfrage- und angebotsorientierte Kunden und Partner. Tremor verfügt über eine beträchtliche Anzahl direkter Integrationen mit Premium-Publishern, einzigartige Nachfragebeziehungen mit einer Vielzahl von Werbetreibenden und privilegierten Zugang zu News-Corp-Inventar. Unruly verbindet sich mit den größten Digitaldienstleistern der Welt und ist mit den meisten der Top 100 Marken von Ad Age kompatibel. Weitere Informationen finden Sie auf www.unruly.coTremor hat seinen Hauptsitz in Israel und unterhält Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen wird an der Londoner Börse (AIM: TRMR) und an der NASDAQ: (TRMR) gehandelt.Weitere Informationen finden Sie auf: www.tremorinternational.com.PR-Kontakt:Caroline SmithVP, Communications, Tremor Internationalcsmith@tremorinternational.comZukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich zukunftsgerichteter Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung und Abschnitt 21E des United States Securities and Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "antizipiert", "glaubt", "erwartet", "beabsichtigt", "dürfte", "kann", "wird", "schätzt" und andere ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Worte sind jedoch nicht die einzige Art und Weise, wie Tremor zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die potenziellen Vorteile im Zusammenhang mit der Partnerschaft mit VIDAA, die Investition in VIDAA und deren Zeitpunkt oder die Vorteile anderer kommerzieller Partnerschaften oder Investitionen von Tremor oder Unruly sowie alle anderen Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Finanzergebnisse. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Tremor wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Tremor warnt Sie davor, sich unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Für eine detailliertere Erörterung dieser Faktoren und anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, sollten interessierte Parteien die Risikofaktoren im Jahresbericht von Tremor auf Formular 20-F lesen, der am 15. März 2022 bei der U.S. Securities and Exchange Commission (www.sec.gov) eingereicht wurde. Alle von Tremor in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Tremor beabsichtigt nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Tremor und Unruly sowie das Tremor- und Unruly-Logo sind Marken von Tremor International Ltd. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Verwendung des Wortes "Partner" oder "Partnerschaft" in dieser Pressemitteilung bedeutet nicht, dass es sich um einen Partner oder eine Partnerschaft im rechtlichen Sinne handelt.Google TV ist der Name der Software für dieses Gerät und eine Marke von Google LLC. Android TV ist eine Marke von Google LLC.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/vidaa-bringt-globale-fuWballinhalte-auf-google-tv--und-andere-android-tv-os-gerate-in-aller-welt-301694049.htmlOriginal-Content von: VIDAA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/167146/5385939