* Goldminen Index bereits um 38% gestiegen* Der Kurssprung der Minenaktien ist beeindruckend und sehr bullish* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Geringes Interesse der Ministerien an der Auswirkung von Gesetzen

Liebe Leser,



in den vergangenen Wochen haben die meisten meiner mittelfristig orientierten Indikatoren und Modelle nach und nach Kaufsignale sowohl für Gold als auch für Silber gegeben. Die Flut und Qualität dieser Signale ist sehr beeindruckend. Das deutet darauf hin, dass sich der Edelmetallsektor am Beginn einer starken Aufwärtsbewegung mit großen Kursgewinnen befindet. Dafür sprechen auch die Leichtigkeit und hohe Dynamik, mit denen der Goldpreis gerade die nächste charttechnische Hürde übersprungen hat.



Wenn Sie noch nicht oder nicht ausreichend im Edelmetallsektor investiert sind, dann sollten Sie jetzt unbedingt aktiv werden. In unserer demnächst erscheinenden Krisensicher Investieren Themenschwerpunkt-Ausgabe "Edelmetallaktien Teil IV" geben wir Ihnen einen Überblick über die Aktien des Gold Miners Index und stellen unsere aktuellen Favoriten vor.

