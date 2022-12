Nun ist es also so weit: Wir sind 8.000.000.000. Seit dem 15. November 2022 leben laut den Vereinten Nationen 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ein denkwürdiger Meilenstein, der vor rund 300.000 Jahren seinen Ursprung fand. Wenn man dem aktuellen Forschungsstand glauben darf, entwickelte sich damals der Homo sapiens. Seitdem werden wir Menschen immer mehr - und seit 2.000 Jahren ist der Anstieg der Weltbevölkerung rasant. Im Jahr 0 lebten noch etwa 0,2 Milliarden Menschen auf der Erde. 1800 waren es dann 0,98. Im Jahr 1900 zählte die Weltbevölkerung 1,65 Milliarden. 2000 waren es deren 6,15. Für eine weitere Milliarde hat die Menschheit seit 2010 nur noch etwas mehr als 10 Jahre gebraucht.

In den nächsten Jahren wird die Weltbevölkerung nach Berechnungen der Vereinten Nationen weiter stiegen. Bis zum Jahr 2050 könnten bereits 10 Milliarden Menschen die Welt bevölkern. Ein Szenario, welches einige Herausforderungen für die Menschheit bereithält. Die größte davon ist wohl die Ernährung der Weltbevölkerung. Die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft der Vereinten Nationen hat berechnet, dass die weltweite Nahrungsmittelproduktion bis zum Jahr 2050 um mindestens 70% ansteigen muss, wenn die Prognosen zutreffen. Doch das ist nicht alles: Lebensmittel müssen zudem sicher, langlebig, nachhaltig und reichhaltig sein, um auch wirklich alle Menschen auf der Welt zu erreichen. Der Meilenstein der 8 Milliarden nimmt daher sowohl große Food-Konzerne wie auch kleinere, innovative Lebensmittelunternehmen in die Pflicht.

Food-Aktien: Diese Unternehmen können für die Weltbevölkerung liefern

Save Foods (ISIN: US80512Q3039): Für eine höhere Sicherheit von Lebensmitteln kann dieses innovative Unternehmen sorgen. Das US-Unternehmen, mit der Tochter Save Foods Ltd. in Israel, hat grüne Lösungen entwickelt, mit denen die Lebensmittelsicherheit und die Haltbarkeit von frischem Obst und Gemüse verbessern lassen. Die Lebensmittelverschwendung kann im Einzelhandel durch die grünen Lösungen um mindestens 50% verringert werden. Die innovativen Technologien von Save Foods ermöglichen es dabei, die Nutzung von Pestiziden zwischen 50% und 100% zu verringern. Eine außergewöhnliche Kombination, die riesiges Potenzial auf dem Food-Markt mitbringt - und zudem ideal zu dem Food-Markt der Zukunft passt, welcher immer innovativer, nachhaltiger und grüner zu werden scheint. Daher stellt Save Foods auch eines der Unternehmen dar, welche in den nächsten Jahren - und womöglich sogar Jahrzehnten - dafür sorgen kann, dass auch die Weltbevölkerung der Zukunft mit ausreichenden und sicheren Lebensmitteln auf unserem Planeten leben kann. Ach ja: Die Aktie von Save Foods kann auch an deutschen Finanzmärkten gehandelt werden.

Coca-Cola (ISIN: US1912161007): Von den 8 Milliarden Menschen auf der Erde werden wohl fast alle schon einmal etwas von Coca-Cola gehört haben. Der Softdring-Riese ist weltweit präsent und auch an der Börse beliebt. Nach den "starken Zahlen des Q3" hat Wedbush das Kursziel auf 65 US-Dollar angehoben. Nicht nur die Analysten der Investmentfirma glauben daran, dass Coca-Cola ein gutes mittelfristiges und langfristiges Investment sein kann.

Nestlé (ISIN: CH0038863350): Als einer der größten Nahrungsmittelhersteller der Welt ist auch Nestlé in der Pflicht. Von Deutsche Bank Research wurde Nestlé nach den Quartalszahlen aus dem Oktober auf "Hold" eingestuft. Analyst Tom Sykes schrieb, dass die Resultate moderat besser ausgefallen sind als erwartet.

VanEck Sustainable Future of Food (ISIN: IE0005B8WVT6): Mit diesem ETF können Anlegerinnen und Anleger an der Entwicklung der Lebensmittelbranche teilhaben. Top-Holdings sind unter anderem Danone (ISIN: FR0000120644) Sprouts Farmers Market (ISIN: US85208M1027) und Ingredion (ISIN: US4571871023).

Müssen wir uns um die Ernährung der Weltbevölkerung sorgen?

"Ich bin hier, um klar zu sagen, dass die schiere Zahl der Menschenleben kein Grund zur Angst ist", sagte Natalia Kanem, Chefin des Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen im Zuge des Meilensteins der 8 Milliarden. Wenn innovative Food-Unternehmen immer mehr nachhaltige und grüne Lösungen finden, dürfte das zutreffen.

