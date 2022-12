DJ HDE sieht leichten Aufwärtstrend im Weihnachtsgeschäft

FRABKFURT (Dow Jones)--Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel hat nach einer Trendumfrage des Handelsverbandes Deutschland (HDE) in der Woche vor dem zweiten Advent etwas an Schwung gewonnen. "In der abgelaufenen Woche kam vielerorts etwas mehr Schwung in das Weihnachtsgeschäft. Die Kundenfrequenzen blieben aber meist hinter den Erwartungen zurück", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Die HDE-Umfrage zeigte, dass im Vergleich zur Vorwoche deutlich weniger Unternehmen unzufrieden mit dem Geschäftsverlauf waren. Insbesondere bei größeren Handelsunternehmen lief es demnach im Vergleich zum Rest der Branche überdurchschnittlich gut. Das galt auch für rund ein Drittel der Innenstadthändler, darunter viele Bekleidungshändler. Die Trendumfrage umfasste rund 400 Händlerinnen und Händlern aller Branchen, Standorte und Größenklassen.

Der HDE erwartet im Weihnachtsgeschäft 2022 für November und Dezember im Einzelhandel einen Gesamtumsatz von mehr als 120 Milliarden Euro. Mehr als 21 Milliarden Euro sollen dabei aus dem Online-Handel kommen. Für den Einzelhandel insgesamt stehen diese Zahlen im Vergleich zum Vorjahr für ein preisbereinigtes Minus von 4 Prozent. Greift man den Online-Handel allein heraus, so steht dort im Vergleich zu 2021 ein reales Minus von 4,5 Prozent.

