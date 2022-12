Varta, Teamviewer oder Nel waren bis vor einem Jahr noch Anlegers Liebling und eine recht sichere Bank, was Kursgewinne angeht. Doch in den vergangenen zwölf Monaten sind diese Titel kräftig nach unten durchgereicht worden, wobei sich momentan ein geteiltes Bild zeigt. Während Varta beispielsweise nicht vom Fleck kommt, ziehen NEL und Teamviewer wieder merklich an.

Varta, Teamviewer und Nel gehörten (und gehören vielleicht immer noch) zu den beliebtesten Aktien des ablaufenden Jahres. Doch welche Titel ...

Den vollständigen Artikel lesen ...