flatexDEGIRO Aktie zuletzt auf Erholungskurs. Und jetzt eine Corporate News am Samstag Abend. so etwas hat immer den Geschmack, dass "so eine Meldung" bis zum ersten Handel am Montag vergessen wird. Respektive von den meißten gar nicht gelesen wird. Worum geht's? Zuerst einmal "um das beste EBITDA der Firmengeschichte" von flatexDEGIRO AG (ISIN:DE000FTG1111 ) in 2022 mit einer Umsatzprognose von 380 Mio EUR - plus/minus 2%. Was immerhin gegenüber dem Rekord-Umsatz von 418 Mio EUR in 2021 einen kräftigen Rückgang bedeutet, wenigstens gegenüber 2020 mit 261 Mio EUR immer noch eine kräftige Steigerung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...