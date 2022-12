Metamask-Mitgründer Dan Finlay hat sich in Rage getwittert. In Solidarität mit der durch Apple stark beschnittenen Coinbase-Wallet ruft er zur Rebellion auf. Dan Finlay reiht sich ein in eine wachsende Gruppe von Unternehmern, die sich gegen Apples App-Store-Provisionssystem, landläufig als Apple-Tax bezeichnet, wenden. Auslöser des Wutausbruchs war die App-Store-Blockade der Coinbase-Wallet durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...