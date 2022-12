Straubing (ots) -



Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit seiner Zeitenwende-Rede das richtige Signal gesetzt und mit dem "Doppel-Wumms" dazu beigetragen, dass die Wirtschaft womöglich doch nicht so stark einbricht wie befürchtet. Oft jedoch hat er die Dinge zu lang laufen lassen. Etwa beim Streit über die Atomkraft. Um dann ein Machtwort zu sprechen, das ihm eine Atempause verschafft, das Problem, die drohende Stromknappheit, aber nicht löst. Er hat der Bundeswehr 100 Milliarden Euro beschert, hält beim Zwei-Prozent-Ziel aber nicht Wort. Immer wieder lässt er die Führung vermissen, die er versprochen hat. In den kommenden drei Jahren, so die Ampel so lange hält, muss vieles besser laufen.



