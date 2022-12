PARIS (dpa-AFX) - Bei der Wahl eines neuen Vorsitzenden der konservativen französischen Partei Les Républicains hat keiner der drei Kandidaten die nötige absolute Mehrheit erreicht. Am kommenden Wochenende hält die Partei daher eine Stichwahl ab, wie die Interimsvorsitzende Annie Genevard am Sonntagabend sagte. In der Stichwahl stehen sich demnach der Abgeordnete Éric Ciotti vom rechten Flügel und der etwas gemäßigtere Senator Bruno Retailleau gegenüber.

Ciotti wurde vor der ersten Abstimmungsrunde als Favorit gehandelt und landete mit 42,73 Prozent der Stimmen auch auf Platz eins. Retailleau erreichte 34,45 Prozent. Generalsekretär Aurélien Pradié, ein Vertreter jener Konservativen, die sich verstärkt um soziale Belange bemühen, schied mit 22,29 Prozent der Stimmen aus. Von Samstagabend an waren für 24 Stunden etwa 91 000 Parteimitglieder zur Abstimmung aufgerufen.

Für die Konservativen geht es bei dem Votum darum, mit einem neuen Anführer nach den Wahlschlappen der vergangenen Jahre wieder eine klarere inhaltliche Linie zu finden und politisch wieder Fuß zu fassen. Für die Mitte-Regierung unter Präsident Emmanuel Macron ist die entscheidende Frage, ob die neue Parteispitze bereit sein wird, mit ihr zu kooperieren. Das Ergebnis der ersten Runde dürfte die Aussichten trüben, denn Pradié galt einer Kooperation gegenüber noch am positivsten eingestellt. Weil Macrons Liberale bei der Parlamentswahl im Juni im Unterhaus die absolute Mehrheit verloren haben, sind sie in der Kammer auf Stimmen der Opposition angewiesen./rbo/DP/he