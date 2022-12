Saarbrücken (ots) -Berlin/Saarbrücken (ots) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die geplante Investition von 3,5 Milliarden Euro für grünen Stahl im Saarland gelobt. "Die Bundesregierung unterstützt gemeinsam mit der saarländischen Landesregierung dieses Vorhaben, das europaweit Vorbildcharakter hat", sagte der Kanzler der Saarbrücker Zeitung. "Damit sichern wir Arbeitsplätze, schützen das Klima und fördern den ökologischen Umbau der Industrie."Scholz betonte: "Wir bleiben dabei: Deutschland wird bis 2045 eines der ersten klimaneutralen Industrieländer." Dafür brauche es große Investitionen in die Transformation. "Ein wichtiger Baustein ist der Umbau der Stahlindustrie hin zu klimaneutraler Produktion", so der Kanzler. Es gehe in Deutschland um viele zehntausend gut bezahlte Arbeitsplätze.Nach den Plänen, die die Stahl-Holding-Saar, die AG der Dillinger Hüttenwerke und die Montan-Stiftung-Saar am Freitag vorstellten, sollen im Saarland ab 2027 bis zu 3,5 Millionen Tonnen grüner Stahl produziert werden. Die dafür notwendigen Milliarden-Investitionen stehen noch unter Vorbehalt staatlicher Förderungen.Pressekontakt:Saarbrücker ZeitungSZ-NachrichtenredaktionTelefon: +49 (0681) 502-2095Original-Content von: Saarbrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/57706/5386333