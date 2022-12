Bei Nemetschek geben momentan eindeutig die Bullen den Ton an. Immerhin sind die Notierungen im Vergleich zum Vorwochenschluss um 6,14 Prozent gestiegen. zwei der fünf Sitzungen schloss der Titel mit Gewinnen. Das Plus von 9,13 Prozent am Donnerstag bedeutete für Nemetschek einen regelrechten Höhenflug. Können die Bullen jetzt ein Fest planen?

Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund drei Prozent für neue Monatshochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 51,92 EUR. Damit ist ...

