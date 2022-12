Freiburg (ots) -Alles ändert sich. Soll da nicht wenigstens meine Zeitung die Alte bleiben? Wahrscheinlich würden viele Leserinnen und Leser diesen Wunsch prompt unterschreiben. Und ja, das vertraute Erscheinungsbild ist ein wertvolles Gut. Es hilft, dass sich die Leserinnen und Leser in Ihrer Zeitung zurechtfinden, sich buchstäblich zuhause fühlen.Und doch verändern sich Zeitungen, hat sich auch die Badische Zeitung immer wieder verändert. Meistens kaum merklich, weil sich die optischen Maßstäbe und Gewohnheiten der Menschen im Lauf der Zeit ebenso verändert haben. Manchmal auch ein wenig sichtbarer - so wie seit diesem Montag unsere geliebte BZ: Das Layout wurde behutsam modernisiert. Überschriften und Vorspänne wurden angepasst, die Übersichtlichkeit insgesamt verbessert. Zugleich galt es, technische Anforderungen in Einklang zu bringen mit dem Ziel, so viel Freiraum wie möglich für die journalistische Arbeit zu schaffen. Denn darauf kommt es am Ende an: Die Leserinnen und Leser sollen gut informiert sein! Wenn sie sich dabei noch mit uns über das neue BZ-Design freuen können, umso schöner!Machen Sie sich selbst ein Bild: mehr.bz/bof8621Pressekontakt:Badische ZeitungAnselm BußhoffTelefon: 07 61 - 4 96-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5386348