Sonova schliesst Übernahme der HYSOUND-Gruppe ab und erweitert direkten Zugang zu Konsumenten in China



05.12.2022 / 06:30 CET/CEST



Medienmitteilung Stäfa (Schweiz), 5. Dezember 2022 - Sonova Holding AG, ein führender Anbieter von Hörlösungen, hat die am 19. August 2022 angekündigte Übernahme der HYSOUND-Gruppe erfolgreich abgeschlossen. Als eine der landesweit führenden Ketten von Hörakustikgeschäften in China mit rund 200 Fachgeschäften in mehr als 20 Provinzen und über 70 Städten wird die HYSOUND-Gruppe die Präsenz und den direkten Zugang von Sonova zu Konsumenten in diesem schnell wachsenden Markt erheblich erweitern. Highlights: Die landesweite Präsenz und das erfolgreiche Geschäftsmodell der HYSOUND-Gruppe schaffen eine starke Grundlage für die weitere Expansion von Sonova in China.

Mit ihren Stärken passt die HYSOUND-Gruppe strategisch gut zur branchenweit führenden digitalen Präsenz von Sonova in China, die starke Partnerschaften und eine grosse Anzahl von Online-Followern und direkten Kundenkontakten beinhaltet.

Im Kalenderjahr 2021 erwirtschaftete die HYSOUND-Gruppe einen Nettoumsatz von rund RMB 230 Mio. (rund CHF 32 Mio.). Arnd Kaldowski, CEO von Sonova, sagt: "Ich möchte unsere neuen Kolleginnen und Kollegen von der HYSOUND-Gruppe herzlich begrüssen. Unseren Zugang zu Konsumenten durch unser Audiological-Care-Geschäft zu erweitern, ist eine der wichtigsten Säulen unserer Strategie. Wir freuen uns darauf, die komplementären Stärken von Sonova und der HYSOUND-Gruppe zu bündeln, um diesen Zugang im schnell wachsenden chinesischen Markt auszubauen." William YingWei Wang, Gründer und CEO der HYSOUND-Gruppe, sagt: "Wir sind davon überzeugt, dass der chinesische Markt für Hörakustik-Dienstleistungen schnell wachsen wird. Wir freuen uns darauf, durch die Unterstützung und Stärke der Sonova Gruppe sowohl bestehenden als auch neuen Kunden der HYSOUND-Gruppe weitere qualitativ hochwertige Produkte und professionelle Dienstleistungen anbieten zu können." - Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44

Über Sonova

Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz.

Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,4 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 664 Mio. Die mehr als 17'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt.

