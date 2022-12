Heimlich still und leise hat sich Gold in Richtung der Marke von 1.800 USD gepirscht. Gründe liegen im wieder schwächeren Dollar in Kombination mit einem möglichen Ende der Zinswende sowie der wachsenden Unsicherheit: Auch wenn aktuelle Konjunkturdaten, wie etwa der zuletzt veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht Hoffnung machen, wachsen langfristig die Risiken. Wir beleuchten zwei spannende Gold-Aktien und erklären auch am Beispiel von Uniper, wieso Gold bald Hochkonjunktur haben könnte.

