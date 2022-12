HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3665/ Thomas Birtel ist seit 1996 für den Strabag-Konzern tätig und bekleidet seit 2013 die Funktion des CEO in der börsennotierten Holding. Um den Jahreswechsel wird er plangemäss an Klemens Haselsteiner übergeben. Wir sprechen natürlich auch über frühere Stationen wie Klöckner & Co., Frigoscandia und lange Jahre bei der Strabag in Deutschland, Mandate bei HDI, Deutsche Bank oder Wienerberger, weiters Lob von zwei Dianas, das Nie-Zufrieden-Sein-Können und die Sache mit dem Aktienkurs, mit dem man auch nie zufrieden sein könne. Ich meine: Zu 16,5 Börsenkurs CEO geworden und jetzt haben wir ca. 40, dazu fetteste Dividenden - das passt schon sehr gut. Danke, Thomas Birtel. Die ...

