E-Commerce-Firmen hatten es zuletzt schwer. Hohe Lagerbestände treffen auf eine inflationsbedingt gedämpfte Konsumstimmung, mwas die Wachstumsaussichten kurzfristig abschwächte. FARFETCH zeigte sich mit einem neuen Ausblick optimistisch. Die Online-Plattform, über die Designermode von Boutiquen aus der ganzen Welt verkauft wird, erwartet für 2023 ein Bruttowarenvolumen (GMV) in Höhe von 4,9 Mrd. $ oder 20 bis 22 % mehr im Vergleich zum Jahr 2022. Bis 2025 soll sich das GMV auf ca. 10 Mrd. $ in etwa verdoppeln. In diesem Zeitraum soll die bereinigte EBITDA-Marge von 1 bis 3 % in 2023 auf 10 % in 2025 deutlich ansteigen. Diesen positiven Ausblick hört man sicherlich auch gerne bei den deutschen E-Commerce-Vertretern wie ZALANDO oder auch FASHIONETTE. Die FARFETCH-Aktie arbeitet nach einem Einbruch um 90 % seit Jahresanfang an der Bodenbildung bei mittlerweile akzeptabler Bewertung mit einer 1,12-fachen Umsatzbewertung. Ein Comeback-Kandidat für 2023.



