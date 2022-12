Anzeige / Werbung

Ab sofort Lithium: Queensland Gold Hills

übernimmt 8 km langen Spodumen-Pegmatit-Trend



Queensland Gold Hills Corp. (TSXV: OZAU; OTCQB: MNNFF, FRA: MB3) wechselt zu Lithium. Wie das Unternehmen heute mitteilte, erwirbt Queensland eine 100%-Beteiligung an dem 86 Quadratkilometer großen Lithium-Grundstück Mia in der Region James Bay in Quebec, Kanada. Ein entsprechender Kaufvertrag mit Wirksamkeitsdatum 21. November 2022 sei dem privaten Unternehmen 9219-8845 QC Inc in Quebec mit der Bezeichnung Canadian Mining House und bestimmten Investoren von CMH unterzeichnet worden. Die Aktie von Queensland reagierte prompt mit einem Kurssprung von nahe 100 Prozent und hohen Handelsvolumen.



President & CEO Alicia Milne erklärt: "Unser Einstieg in den Lithiumbereich stellt eine neue Chance für unsere Aktionäre dar. Québec ist ein weltweit führendes Bergbauland und die Region James Bay ist aufgrund der reichhaltigen Lithiumvorkommen im Hartgestein ein äußerst attraktives Investitionsziel für Lithiumexplorationen. Wir freuen uns darauf, das enorme Potenzial, das wir im Projekt Mia sehen, zu enthüllen."

Hervorragende Mineralogie-Testergebnisse auf Halleck Creek

Intensive metallurgische Testreihen, die American Rare Earths Ltd. (ASX: ARR, FSE: 1BHA) mit der auf Halleck Creek vorgefundenen Seltene-Erden-Mineralisierung durchgeführt hat, bestätigen nicht nur den hohen Gehalt der besonders wertvollen magnetischen Seltenen Erden, wie Neodym und Praseodym, sondern deuten auch darauf hin, dass die vorhandene Mineralisierung leicht und zu einem sehr hohen Anteil aus dem Erz gewonnen werden kann.

Desert Gold meldet überzeichnete Finanzierungsrunde zum Jahresende

Die laufende Finanzierungsrunde bei Desert Gold Ventures Inc. (TSX.V: DAU; FRA: QXR2; OTCQB: DAUGF) stößt offenbar auch großes Interesse. Wie das Unternehmen heute mitteilt, sind bereits Zeichnungsscheine in Höhe von 1.741.000 $ eingegangen. Angesichts des großen Interesses werde das Unternehmen bis auf Weiteres weiterhin Zeichnungsscheine auf einer überzeichneten Basis entgegennehmen, heißt es in der Meldung.

Das Bergbauregister des Kongos trifft erste positive Entscheide

Mit seiner ersten positiven Antwort auf die von Congo Ressources eingereichten Anfragen, hat das Bergbauregister des Kongos deutlich gemacht, dass der Plan einer Zusammenfassung wichtiger Liegenschaften in einer neuen Gesellschaft durch den kongolesischen Staat und deren spätere Einbringung in AJN Resources Inc. (TSX-V: AJN, FSE: 5AT) gelingen kann.

Nicola Mining soll Barkerville-Gold-Erz von Osisko Development aufbereiten

Nicola Mining Inc. (TSX. V: NIM; FRA: HLI) und Osisko Development Corp. (NYSE: ODV, TSX: ODV) wollen bei der Aufbereitung von goldhaltigem Erz der 100prozentigen Osisko-Tochter Barkerville Gold Mines zusammenarbeiten. Wie Nicola heute mitteilt, haben beide Unternehmen eine entsprechende Absichtserklärung ("MOU") unterzeichnet.

Usha Resources: Bohrcrew auf dem Lithium-Sole-Projekt Jackpot Lake angekommen

Nach rund sechsmonatiger Vorbereitung ist am Dienstag dieser Woche das Bohrgerät samt Bohrcrew auf dem Jackpot Lake Lithium-Sole Projekt von Usha Resources Ltd. (TSXV: USHA; OTCQB: USHAF; FSE: JO0) in Nevada eingetroffen (siehe Abbildung 1). Die erste Bohrung auf dem 11,3 km² großen Lithium-Salar wird in wenigen Tagen beginnen. Sie soll rund 600 Meter tief bis zum Grundgestein reichen, um eine darüber liegende 450 Meter mächtige Zielzone zu testen. Das Unternehmen hat die Genehmigung insgesamt sechs Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 2.700 Meter zu bohren.

Volltreffer: Sitka Gold weist bis zu 180 Meter mit 1,04 g/t Gold nach!

Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF; OTCQB:SITKF) hat mit systematischen Step-Out-Bohrungen seine Blackjack-Entdeckung im Yukon erheblich erweitert und mehrere mächtige Abschnitte mit >1 g/t Gold durchteuft. Das erfolgreichste Loch DDRCCC-22-038, der 16 frisch veröffentlichten Bohrungen aus der zweiten Phase des Bohrprogramms, erbrachte 180,0 m mit 1,04 g/t Au ab einer Tiefe von 176,0 m, wobei in einem längeren Intervall von insgesamt 305,2 m desselben Bohrlochs ab einer Tiefe von 79,8m Vererzung 0,78 g/t Au gemessen wurden.

Goliath Resources trifft bis zu 117 g/t Goldäquivalent und bestätigt 97%ige Trefferquote auf Surebet

Das neu entdeckte Goldsystem "Surebet Zone" beweist erneut, dass es seinen Namen zu Recht trägt. Goliath Resources (TSX-V: GOT; OTCQB: GOTRF; FRA: B4IF) hat in 16 weiteren Bohrungen bedeutende Gold-Silber-Abschnitte gefunden und damit seine Rekord-Trefferquote auf seinem Golddigger Projekt im Goldenen Dreieck von British Columbia bestätigt. Die jüngsten Ergebnisse stammen aus dem zweiten von insgesamt drei Bohrsätzen aus der abgelaufene Bohrsaison. Bisher liegen damit aus den Jahren 2021 und 2022 die Ergebnisse von 68 Bohrlöchern vor.

FYI Resources und Alcoa planen gemeinsame Order-Plattform für HPA

Auf der heutigen Hauptversammlung hat FYI Resources (ASX: FYI; FRA: SDL) den Aktionären eine neue Präsentation vorgestellt, die den neuesten Stand der Entwicklung abbildet. Für das kommende Jahr ist demnach die Unterzeichnung eines formalen Joint Ventures mit dem Partner Alcoa Ltd vorgesehen. Die zentralen Katalysatoren sind die finale Investitionsentscheidung und der Bau einer "Small Scale Plant" im kommenden Jahr. Bereits in Planung ist offenbar eine gemeinsame "HPA Ordering Platform", mit der die beiden Partner Kunden online erreichen wollen.

Kanadische Bank nimmt Element 29 auf die Mining Watch List!

Laurentian Bank Securities hat die Kupfergesellschaft Element 29 Resources (WKN A2QKKG / TSXV ECU) auf ihre "Mining Watch List" aufgenommen. Die Analysten betrachten beide Projekte des Unternehmens als "signifikant" und vielversprechend. Ihr Rat an Element 29 - weiter bohren! Element 29 Resources kontrolliert zwei große Porphyrsysteme, so Laurentian, die sich in einem frühen Stadium der Exploration befinden. Beide Projekte liegen in Peru und können über befestigte Straßen erreicht werden.

Nova Minerals: Gerüstet für eine goldene Zukunft

In einem Brief an die Aktionäre hat die neue Vorstandsvorsitzende von Nova Minerals Limited (ASX: NVA, FSE: QM3), Anna Ladd-Kruger, einen Rückblick auf die vergangenen Monate vorgenommen und einen Ausblick auf die nähere und fernere Zukunft gewagt. Dabei wurde deutlich, dass Nova Minerals die Herausforderungen der jüngsten Vergangenheit sehr gut gemeistert hat und für die kommenden Jahre hervorragend aufgestellt ist.

Brixton Metals: Analysten sehen erhebliches Kurspotenzial!

Die Analysten von Couloir Capital haben sich den kanadischen Kupfer -und Goldexplorer Brixton Metals (WKN A114WV / TSXV BBB) genauer angesehen und kommen zu dem Schluss, dass die Aktie ein, wenn auch sehr riskanter, Kauf ist. Den fairen Wert von Brixton sieht Couloir bei 0,39 CAD pro Aktie. Zu dem Zeitpunkt, als die Analyse erstellt wurde, bedeutete das ein Kurspotenzial von 95,47%. Nachdem die Brixton-Aktie zuletzt bereits zulegen konnte, liegt das Aufwärtspotenzial bis zum von Couloir angenommenen fairen Wert nun noch bei rund 53%.

ADX Energy: Farm-in-Finanzierung sichert Bohrungen auf Welchau-Gasprojekt in Oberösterreich

Im Rahmen einer Farm-in-Finanzierung wird die Kepis & Pobe Financial Group Inc. eine bis 20 prozentige Beteiligung am Welchau Konzessionsgebiet erhalten. Als Gegenleistung dafür haben sich die Kanadier dazu verpflichtet, 50 Prozent der Bohrkosten zu übernehmen. Für ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) hat die Vereinbarung den großen Vorteil, dass die Erschließungsarbeiten auf dem Welchau-Gasprojekt mit der Gewissheit begonnen werden können, dass die Finanzierung gesichert ist.

