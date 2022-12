News von Trading-Treff.de Börsenausblick zum Wochenstart zeigt erste Tendenzen auf. Der DAX ist verhalten unter den Monatshochs, Bitcoin hingegen mit neuer Energie am 05.12.2022. Auf was wartet der DAX? Nachdem wir am Sonntag in der Wochenanalyse vom 04.12.2022 über die "Nullnummer" in der Performance des DAX sprachen, hat sich das Bild zum Montag nicht merklich verändert. Der Endloskontrakt steht weiterhin unter den Monatshochs bei rund 14.600 Punkten ...

