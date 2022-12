Die PotlatchDeltic Corporation (ISIN: US7376301039, NASDAQ: PCH) zahlt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents je Aktie an die Investoren. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 30. Dezember 2022 (Record day: 14. Dezember 2022). Gegenüber dem Vorquartal (44 US-Cents) ist dies eine Anhebung der Dividende um 2,3 Prozent. Der auf Waldgebiete spezialisierte Real Estate Investment Trust (REIT) zahlt auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...