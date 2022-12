Das Instrument DC8 US2666051048 DURECT CORP. DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2022

The instrument DC8 US2666051048 DURECT CORP. DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.12.2022 and ex capital adjustment on 06.12.2022



Das Instrument 821 US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2022

The instrument 821 US87105L1044 SWITCH INC. CL.A DL-,001 EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.12.2022 and ex capital adjustment on 06.12.2022



Das Instrument 3K2 IT0004496029 EXPERT.AI S.P.A. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 05.12.2022

The instrument 3K2 IT0004496029 EXPERT.AI S.P.A. EQUITY is traded ex capital adjustment on 05.12.2022



Das Instrument 53C SE0015659941 PLEXIAN AB EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 05.12.2022 und ex Kapitalmassnahme am 06.12.2022

The instrument 53C SE0015659941 PLEXIAN AB EQUITY is traded cum capital adjustment on 05.12.2022 and ex capital adjustment on 06.12.2022

