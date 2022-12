Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Leicht schwächer beendete der heimische Markt den Handel am Freitag, für den ATX gab es ein kleines Minus von 0,2%, was auf die gesamte Woche gesehen einen leichten Rückgang von 0,4% bedeutete. Das bestimmende Thema zum Wochenausklang war der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht, dieser fiel überraschend robust aus und schürte damit neue Zinserhöhungsängste, knapp nach Veröffentlichung der Daten drehten Europas Börsen rasch ins Minus, konnten sich aber bis Sitzungsschluss wieder erholen. Unternehmensnachrichten spielten am Freitag keine wichtige Rolle, es gab auch nur eine Analystenstimme. Die Erste Group erhöhte das Kursziel für Strabag von 49,8 Euro auf 52,5 Euro ...

