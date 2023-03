Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Montag mit Kursgewinnen geschlossen, der ATX stieg um 0,9%, er passte sich damit dem freundlichen europäischen Umfeld an und konnte sich etwas von den zuletzt deutlichen Kursverlusten erholen. Etwas Unterstützung kam am Nachmittag von den US-Börsen, die freundlich in den Tag starteten. Im Bankensektor gab es eine leichte Entspannung, weil sich ein Käufer für die unter staatlicher Kontrolle stehende Silicon Valley Bank gefunden hat, die First Citizens Bank übernimmt zumindest Vermögenswerte in Form von Einlagen und Krediten, teilte die US-Einlagensicherung FDIC am Montag mit. Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich im März zudem überraschend den ...

