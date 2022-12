Für Tesla-Aktionäre könnte es momentan kaum besser laufen. So notieren die Kurse 6,56 Prozent fester als in der Vorwoche. Das Wertpapier schloss drei der vier Sitzungen mit Gewinnen. Das Plus von 7,67 Prozent am Mittwoch war dabei für Tesla der höchste Tagesgewinn. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Sehen Sie selbst:

Anleger-Geschenk: Welche Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen? Lesen Sie hier mehr über unsere Favoriten für das Jahr 2023!

Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. So reichen aktuell wenige feste Sitzungen zum Erreichen eines neuen Kaufsignals. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund sieben Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bis heute markieren 208,90 USD dieses Hoch. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...