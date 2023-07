Einen Traumstart legte zuletzt Tesla hin. Denn in der abgelaufenen Woche gewannen die Notierungen rund 2,01 Prozent. Die Aktie schloss vier der fünf Sitzungen mit Gewinnen. Mit einem Plus von 3,80 Prozent hat Tesla dabei am Dienstag den Vogel abgeschossen. Die Bären haben also den nächsten Zug gemacht, sind die Bullen nun schon schachmatt? Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...