Die rasante Erholung Mitte November, als wohl viele Leerverkäufer ihre Positionen schlossen, wurde bei Uniper im Anschluss ähnlich schnell wieder abverkauft. Inzwischen notiert die Aktie wieder zwischen drei und vier Euro - und ist damit zurück auf dem Niveau vom Oktober. Derweil klagt der Konzern gegen Gazprom.Uniper will Gazprom wegen der fehlenden Gaslieferungen in die Verantwortung nehmen. So wurde bereits in der vergangenen Woche ein Schiedsgerichtsverfahren gegen Gazprom Export vor einem internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...