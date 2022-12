Nach Darstellung von SMC-Research werden die Zahlen von Pyramid im laufenden Jahr am unteren Ende der zuletzt kommunizierten Spannbreiten liegen. Für 2023 prognostiziert das Management aber deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis, weswegen SMC-Analyst Holger Steffen der Aktie ein hohes Potenzial zubilligt.

Die neu formierte Pyramid-Gruppe mit den beiden Kerngesellschaften Pyramid Computer und faytech müsse laut SMC-Research den schwierigen Marktbedingungen im laufenden Jahr etwas Tribut zollen, die Absatz- und Ertragsentwicklung von Pyramid Computer liege unter Plan. Dafür werde faytech deutlich höhere Zuwächse erwirtschaften, als ursprünglich erwartet. Der Konzernumsatz werde nach aktualisierter Planung mit 95,5 Mio. Euro aber am unteren Ende der zuletzt anvisierten Spannbreite liegen, ebenso wie das EBIT (vor Goodwill-Abschreibungen) mit 5,0 Mio. Euro.

Dennoch sehe sich das Unternehmen auf einem guten Weg, der 2023 nach der jetzt vorgestellten Planung in einem Umsatzwachstum um 13,5 Prozent auf 108,5 Mio. Euro und einer EBIT-Verbesserung um 30 Prozent auf 6,5 Mio. Euro (vor Goodwill-Abschreibungen) zum Ausdruck kommen solle. Das Management sehe eine wieder anziehende Dynamik bei Pyramid Computer im nächsten Jahr als einen wichtigen Treiber.

Auch die Analysten stufen die Wachstumsaussichten unverändert als aussichtsreich ein. Das Unternehmen adressiere mit innovativen Produkten stark wachsende Märkte und habe sich mit der Übernahme von faytech entscheidend verstärkt. In Reaktion auf die neuen Planzahlen haben die Analysten ihre Schätzungen nur in einem überschaubaren Umfang geändert. Ihr Kursziel habe sich damit leicht, von 5,00 auf 4,80 Euro, reduziert und signalisiere weiterhin ein hohes Aufwärtspotenzial. Aus Sicht der Analysten sei die Neubewertung nach der erfolgreichen Transformation der Gruppe noch nicht abgeschlossen. Spätestens mit einer positiven Entwicklung der Zahlen im nächsten Jahr sollten Pyramid am Markt deutlich höhere Multiples zugestanden werden. Das Urteil der Analysten laute weiterhin "Buy".

