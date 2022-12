Die LPKF Laser Aktie ist am Freitag mit Macht aus der kleinen Konsolidierung der Vortage ausgebrochen. Am Ende des XETRA-Handelstages standen mehr als 9 Prozent Kursgewinn auf 11,35 Euro für den Anteilschein des Tech-Konzerns aus Garbsen zu Buche. Intraday erreichte der LPKF-Aktienkurs in der Spitze 11,47 Euro und damit fast die Spitze der vorherigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...