Für den DAX zeichnet sich am Montag ein ruhiger Wochenstart ab. Der X-DAX als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte 30 Minuten vor dem Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 14.514 Punkte. Ähnlich sieht es bei seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 aus, der ebenfalls knapp im Minus erwartet wird. In der vergangenen Woche hatte der DAX nur um wenige Punkte die neunte Gewinnwoche in Serie verpasst, obwohl er am Freitag zwischenzeitlich mit 14.584 Punkten einen weiteren ...

