Spätestens ab Halloween muss man mit den ersten Jahresrückblicken rechnen - man sollte sich in der Frühzeitigkeit auch stets überbieten. Versuchen wir das mal. Ein Zwölftel des Jahres fehlt zwar noch, aber was will man als Investor eigentlich noch großartig erwarten? 2022 brachte Konsternation pur. Lektion 1 Die alte Regel, dass sich Aktien und Anleihen eigentlich komplementär oder gegenläufig verhalten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...