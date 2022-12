Die in Augsburg ansässige PATRIZIA SE hat ADVANTAGE Investment Partners mit Sitz in Kopenhagen übernommen. Bei dem in Dänemark beheimateten Unternehmen handelt es sich um einen diversifizierten Multi Manager mit Zugang zu institutionellen Kunden und Vertriebspartnern insbesondere in Skandinavien. Dänen peilen mehr als Verdoppelung der AuM anADVANTAGE Investment Partners wurde 2018 gegründet, weist ein 15-köpfiges Team auf und verwaltete zum 30.06.2022 1,2 Mrd. US-Dollar an Vermögen. Bis Ende 2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...