Linz (www.anleihencheck.de) - Die am Freitagnachmittag veröffentlichten Daten zum US-Arbeitsmarkt haben positiv überrascht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die wichtige Angabe der Änderung der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft habe sich nicht deutlich verschlechtert (wie prognostiziert worden sei), sondern der Stellenzuwachs sei im November ähnlich stark wie im Vormonat gewesen. Auch die Stundenlöhne seien mit +5,1% deutlich stärker als erwartet gestiegen. Die Arbeitslosenquote bleibe stabil bei 3,7%. Aus den Arbeitsmarktdaten lasse sich also kaum herauslesen, dass die Inflation in den USA zum Zielwert von 2% zurückkehre oder eine schwere Rezession unmittelbar bevorstehe. ...

