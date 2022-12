Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinserwartungen sind mit dem robusten Arbeitsmarktbericht in den USA wieder größer geworden, so die Analysten der Helaba.Marktteilnehmern sei bewusst, dass es weitere Zinserhöhungen geben werde, wenngleich die Zeit der sehr großen Schritte wohl vorüber sei. Auch die Trends deutlich steigender Renditen scheinen beendet zu sein, so die Analysten der Helaba. Bundesanleihen mit 10-jähriger Laufzeit hätten sich deutlich unterhalb von 2,0% festgesetzt. Größere Veränderungen bei den Renditedifferenzen zwischen den USA und der Eurozone habe es zuletzt nicht gegeben. Der Transatlantikspread zwischen den USA und Deutschland pendele im 10- und 2-jährigen Bereich um 175 bzw. 225 BP. ...

