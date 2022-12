Für die Aktie der Allianz ging es zuletzt hoch hinaus, jetzt scheint der Finanztitel jedoch in die Korrektur überzugehen. Für Anleger ist dies aber kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Die steigenden Zinsen dürften auch die Aktie langfristig beflügeln. Dazu kommt: Die Analysten bleiben ebenfalls bullish.Jefferies behielt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 230 Euro am heutigen Montagmorgen bei. Stark steigende Kapitalmarktzinsen bergen für die Versicherer auch Risiken, so Analyst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...