KLARES BEKENNTNIS ZU NACHHALTIGKEIT: KAP AG TRITT UN GLOBAL COMPACT BEI



05.12.2022

KLARES BEKENNTNIS ZU NACHHALTIGKEIT: KAP AG TRITT UN GLOBAL COMPACT BEI Mitgliedschaft in der weltweit größten Initiative zur verantwortungsvollen Unternehmensführung Fulda, 05. Dezember 2022 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408) ist kraft Unterzeichnung der Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen , einer freiwilligen Plattform für die Entwicklung, Umsetzung und Offenlegung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken, beigetreten. Damit verpflichtet sich das Unternehmen, den zehn zugrundeliegenden Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz und universelle Korruptionsbekämpfung zu entsprechen. Darüber hinaus bekennt sich KAP zum Ziel eines inklusiveren und nachhaltigeren Wirtschaftens gemäß der 17 Nachhaltigkeitsziele ("Sustainable Development Goals") der Vereinten Nationen. Bereits im August dieses Jahres hatte die KAP AG ihre Nachhaltigkeitsambitionen in der "ESG-Strategie 2025" verankert, deren Umsetzungsfortschritt regelmäßig gemessen wird. Eckehard Forberich, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Als Unternehmen tragen wir die Verantwortung für unsere Umwelt, aber auch für den Einfluss, den unsere ökonomischen Aktivitäten auf alle Anspruchsgruppen haben. Der Beitritt zum UN Global Compact spiegelt einerseits unser kontinuierliches Engagement für verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln zur Unterstützung breiterer gesellschaftlicher Ziele wider. Andererseits ist die Unterzeichnung auch ein Ansporn dafür, unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten weiter auszubauen." Marten Julius, Finanzvorstand der KAP AG: "Im Bereich Nachhaltigkeit bewegen wir viel, um als Unternehmen unserer sozialen und ökologischen Verantwortung gerecht werden zu können. Darüber hinaus sind wir fest davon überzeugt, dass langfristiger ökonomischer Erfolg nur durch verantwortungsvolles Wirtschaften entstehen kann. Entsprechend ist die Mitgliedschaft im UN Global Compact ein weiterer logischer Schritt, der unseren Beitrag für den breiten und multidimensionalen gesellschaftlichen Wandel hin zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise unterstreicht." Der im Jahr 2000 ins Leben gerufene UN Global Compact ist die weltweit größte Initiative für nachhaltige und verantwortungsvolle Unternehmensführung und setzt sich aus mehr als 18.800 Unternehmen und Organisationen aus 160 Ländern zusammen. Die Mitglieder verpflichten sich zu einem sozialen, nachhaltigen und innovativen Wirtschaften. Das Profil der KAP AG als Teilnehmer der Initiative ist auf der UN-Global-Compact-Website verfügbar; die Nachhaltigkeitsstrategie sowie der -bericht des Unternehmens ist auf der Website der KAP AG abrufbar. Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. Die KAP AG konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. An der langfristig nachhaltigen Wertentwicklung beteiligt KAP seine Aktionäre über eine attraktive Dividende. Derzeit ist die Gruppe mit 28 Standorten und rund 2.900 Mitarbeitern in zwölf Ländern präsent. Die KAP ist Teilnehmer der Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).

