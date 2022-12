Allterco geht nach dem "Black Friday" davon aus, das Jahr 2022 am oberen Ende der Prognose abzuschließen. Das bulgarische Unternehmen verzeichnete einen Anstieg der Black-Friday-Verkäufe um 44 Prozent auf eine Gesamtwert von 6,8 Millionen Euro. Vor allem aus Deutschland und Italien habe es Interesse an Smart-Home-Geräten der Marke Shelly gegeben, so ...

