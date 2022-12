Mainz (ots) -Der Dokumentarfilm "Zwischensaison" von Regisseurin Tina Tripp begleitet vier Jugendliche während der Coronapandemie bei ihrer Ausbildung in der Gastronomie auf Usedom. Das ZDF/Das kleine Fernsehspiel sendet den Film am Montag, 12. Dezember 2022, um 23.55 Uhr als Free-TV-Premiere. Ab Freitag, 9. Dezember 2022, steht er ein Jahr lang in der ZDFmediathek. Der Film beobachtet die Vier bei ihrer Suche nach dem eigenen Weg, der sie vor zusätzliche Anforderungen stellt. Und am Ende bleibt die Frage: Wohin ins Leben aufbrechen, wenn Ort und Zeit so viele Zwänge und Einschränkungen mit sich bringen? Der Film wurde beim Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern Schwerin 2022 im Dokumentarfilmwettbewerb ausgezeichnet.Maximilian, Maria, Long und Jakob sind Auszubildende in der Hotelgastronomie auf der Insel Usedom. Halten sie es durch bis zur Prüfung? Und: Sollen sie in der Heimat bleiben oder wegziehen? Diese Frage lässt sie schwanken - so wie viele andere Jugendliche, die an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen sind.Sie sind hin- und hergerissen zwischen Aufbruch und Heimatverbundenheit, zwischen Pragmatismus und diffusen Sehnsüchten. Sie leben in einem Land, das zerfällt in einen boomenden, touristischen Küstenstreifen mit glänzenden Fassaden und in ein streckenweise verödendes Hinterland. Wie ihre Arbeitsstätte ein Zwischen-Ort ist, so befinden sich die Jugendlichen in einer Übergangsphase ihres Lebens.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF-Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/ZwischensaisDas kleine Fernsehspiel in der ZDFmediathek: https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5386614