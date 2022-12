Köln (ots) -Das Kultformat "NightWash" bekommt mit Luisa Charlotte Schulz ein neues Gesicht! Nach Comedy-Stars und Moderatorinnen und Moderatoren wie Tahnee, Luke Mockridge, Simon Stäblein und Atze Schröder wird Comedienne Luisa Charlotte Schulz ab sofort zusammen mit Sidekick Ben Schafmeister die Shows im legendären Waschsalon sowie live auf Tour präsentieren. Mit der Neubesetzung und Next Generation soll der Fokus wieder mehr auf Show und Entertainment liegen.Die Daten im Überblick:Montag, 5. Dezember 2022, 20 Uhr, MySpass.de (https://www.youtube.com/@Myspass) | Abschiedsshow mit Simon Stäblein und Sven Bensmann in einer Weihnachtsspezialausgabe im WaschsalonAb 7. Dezember 2022 |Neues Team live auf Tour: NightWash präsentiert von Neu-Moderatorin Luisa Charlotte Schulz und Sidekick Ben SchafmeisterMontag, 16. Januar 2023, 20 Uhr, MySpass.de| Premierenshow mit den neuen Hosts: Aufzeichnung im Kölner Waschsalon mit Luisa Charlotte Schulz und Ben SchafmeisterLuisa Charlotte Schulz ist Comedienne, Podcasterin, Schauspielerin und Sängerin. Ihre Ausbildung absolvierte die Wahl-Kölnerin auf der renommierten Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Auf der Comedybühne feierte Luisa bei "NightWash" und im "Quatsch Comedy Club" erste Erfolge. Ihr Programm ist gleichzeitig Coming-of-Age-Comedy und öffentliche Selbsthilfegruppe für alle, die sich Erwachsensein irgendwie ganz anders vorgestellt haben. Aktuell ist die 31-Jährige Ensemblemitglied bei den Mitternachtsspitzen und wurde 2022 für den Prix Pantheon nominiert. Mit Comedy-Kollegin Sandra Sprünken talkt sie wöchentlich in ihrem Podcast "1 A B-Ware".Luisa Charlotte Schulz bei NightWash (https://www.youtube.com/watch?v=wgGe4hlZ85k)NightWash Talent Award Finalist Ben Schafmeister ist der neue Sidekick im Comedy-Waschsalon. Der 22-Jährige steht für smarte und authentische Comedy über sein Tourette-Syndrom oder das Leben als Single und schreibt Songs über das Anderssein, Älterwerden und die Frage nach dem Sinn hinter allem. Ben verbindet schwarzen Humor mit messerscharfem Timing, einzigartigem Charme und reaktionsschnellen Publikumsinteraktionen.Ben Schafmeister beim NightWash Talent Award 2022 (https://www.youtube.com/watch?v=eskGA1NEzls)Luisa Charlotte Schulz: "Ich freue mich sehr darauf, das Comedy Kultformat NightWash moderieren zu dürfen. Ich selbst bin mit diesem Format groß geworden und habe dort die Anfänge großer Karrieren gesehen. Aus der deutschen Comedyszene nicht wegzudenken!"Ben Schafmeister: "NightWash präsentieren zu können ist für mich eine Ehre. Dadurch wird ein großer Wunsch wahr, Musik und Comedy im Waschsalon zu vereinen."Sarah Oppenberg, Head of Talent Relations & Live Production/Executive Producer (Banijay Live Artist Brand): "NightWash erfindet sich immer wieder neu, prägt den Zeitgeist und macht die Stars von morgen. Wir freuen uns sehr, mit Luisa Charlotte Schulz eine der talentiertesten Artists der Szene als Gastgeberin gewinnen zu können. Ein zeitgemäßes, neues Gesicht für die Marke NightWash. Ben Schafmeister ergänzt mit seiner frischen und unverwechselbaren Mischung aus Comedy und moderner Musik die Neubesetzung. Beide sind herausragende Talente, die für eine neue, spannende Generation der (Live-) Comedy stehen. Bei Simon Stäblein und Sven Bensmann bedanken wir uns für die großartige gemeinsame Zeit und freuen uns, dass sie weiterhin Teil der NightWash Family sind."Über NightWash:Das mit dem Deutschen Comedypreis als "Beste Stand Up Show" ausgezeichnete Showformat findet seit über 20 Jahren regelmäßig in einem Kölner Waschsalon statt, ist deutschlandweit erfolgreich auf großer Livetour und war zuletzt mit neuen Folgen im TV in SAT. 1 zu sehen.Heutige Stars & Sternchen wie Felix Lobrecht, Özcan Cosar, Luke Mockridge, Chris Tall, Bastian Bielendorfer, Tahnee, Enissa Amani, Olaf Schubert, Torsten Sträter, Markus Krebs, Simon Stäblein, Maria Clara Groppler, Nico Stank, 4 Feinde, Negah Amiri, Carl Josef und viele mehr starteten hier ihre Karrieren und sind weiterhin gerngesehene Gäste des Formats. NightWash wird für das Online-Netzwerk MySpass aufgezeichnet. MySpass ist mit insgesamt 15 Mio. Abonnentinnen und Abonnenten sowie monatlich bis zu 220 Millionen Views das reichweitenstärkste Netzwerk Deutschlands für Comedy & Light Entertainment.Alle Infos und Termine auf https://nightwash.de/NightWash ist eine Marke, Produktion und Veranstaltungsreihe der Banijay Live Artist Brand GmbH.Pressefotolink: https://app.box.com/s/2lolkhrjzwsx4mksdxu3bn5hyq0407d1Pressekontakt:Brainpool UnternehmenskommunikationAndré PiefenbrinkTel.: 0221-6509-3011E-Mail: APiefenbrink@brainpool.deHeiko Neumann Public RelationsTel.: 040-714 860 771E-Mail: heiko.neumann@hn-pr.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/5386668