AlsterResearch nimmt die Coverage der secunet Security Networks AG mit einer HALTEN-Empfehlung und einem Kursziel von 225,00. secunet ist ein dominanter Player im deutschen IT-Sicherheitsmarkt, insbesondere im öffentlichen Sektor. Wachsende Cyber-Bedrohungen implizieren weiteres Wachstum für den IT-Sicherheitsmarkt in den kommenden Jahren. Das Geschäftsjahr 22 ist jedoch ein Sonderfall, da der Markt nach einer künstlich hohen Nachfrage, die durch die Pandemie begünstigt wurde, eine Verschnaufpause einlegt. Während secunet mit einem KGV von ca. 35,5x für das GJ23 und einem EV/Umsatz von 3,7x bewertet ist, weist das Unternehmen eine geringere Wachstumsdynamik und ein niedrigeres Margenprofil als seine Wettbewerber auf, was eine Bewertungslücke rechtfertigt. Daher halten die Analysten von AlsterResearch secunet für angemessen bewertet, was durch ihr DCF- und FCF-Modell unterstützt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/secunet%20Security%20Networks%20AG





