Eine interessante Sondersituation entsteht gerade rund um die Aktie der im Hamburger Freiverkehr gelisteten Ferax Capital. So hat die bislang im Bereich Nebenwerte aktive Beteiligungsgesellschaft kürzlich via Sacheinlage der selbst erst 2019 gegründeten Camping Lodge AG aus Zug zu einer Börsennotiz verholfen. Das wiederum könnte der Startschuss für eine knackige Expansionsstory werden. Bislang betreibt Camping ... The post Ferax Capital: Neustart als Camping-Aktie appeared first on Boersengefluester.

