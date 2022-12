Der ÖPNV-Betreiber TPER in der italienischen Stadt Bologna kündigt an, in den kommenden vier Jahren 127 Wasserstoffbusse zu beschaffen. Für den Kauf der H2-Busse und der entsprechenden Betankungsinfrastruktur rechnet TPER mit einer Investition in Höhe von gut 90 Millionen Euro. Die ersten 34 Wasserstoff-Busse sollen bis Ende 2024 in Bologna eintreffen, 93 weitere bis Mitte 2026. Sie werden einer begleitenden ...

