Smartbroker Holding AG konkretisiert Pläne für die Weiterentwicklung von Smartbroker 2.0 und gibt damit verbundene außerordentliche Abschreibungen bekannt



05.12.2022 / 12:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc-Mitteilung Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 Smartbroker Holding AG konkretisiert Pläne für die Weiterentwicklung von Smartbroker 2.0 und gibt damit verbundene außerordentliche Abschreibungen bekannt Die Smartbroker-Gruppe hat heute einen Kooperationsvertrag mit einer neuen Partnerbank für die Realisierung der Weiterentwicklung der von der Gruppe betriebenen Trading-Plattform Smartbroker (Smartbroker 2.0) abgeschlossen. Die Baader Bank soll die Umsetzung im bankregulatorischen Bereich übernehmen und dabei insbesondere für die Kontoführung, die Depotführung und die Wertpapierabwicklung zuständig werden. Die Kooperation mit der Baader Bank soll es der Smartbroker-Gruppe ermöglichen, Smartbroker 2.0 Mitte 2023 auf den Markt zu bringen. Die im Rahmen der Kooperationsvereinbarung von der Smartbroker-Gruppe zu erbringenden Tätigkeiten sind bereits von der BaFin-Lizenz der Smartbroker AG als Anlage- und Abschlussvermittler abgedeckt. Die Weiterverfolgung des laufenden Antrags auf Lizenzerweiterung wird derzeit geprüft. Die Entwicklung einer eigenen, vollständigen Transaktionsplattform wird nicht weiterverfolgt, sondern diese soll im Wesentlichen in Kooperation mit der Baader Bank betrieben werden. In diesem Zusammenhang erwartet das Unternehmen einmalige, nicht barmittel-wirksam werdende Sonderabschreibungen auf bereits aktivierte Entwicklungskosten für die ursprünglich geplante Transaktionsplattform in Höhe von ca. €5 Mio. Mitteilende Person: André Kolbinger, Vorstandsvorsitzender 05.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

