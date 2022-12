In der letzten Woche hat die Aktie des chinesischen Autobauers Nio über 30 Prozent zugelegt. Ausschlaggebend für die Rally bei chinesischen E-Auto-Newcomern war nach Ansicht der Deutschen Bank ein Short Squeeze infolge der Quartalszahlen des Nio-Konkurrenten XPeng. Die positiven Nachrichten reißen derweil nicht ab, sodass die chinesischen Autobauer auch am Montag stark zulegen.So haben am Wochenende weitere chinesische Städte Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen angekündigt. Ortsabhängig durften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...