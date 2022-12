London (www.anleihencheck.de) - Der beunruhigendste Aspekt des US-Payroll-Reports vom 02.12.2022 war die aktuelle Entwicklung der Löhne, so Matt Peron, Director of Research von Janus Henderson Investors.Die Löhne seien überraschend stabil geblieben, was einen jüngsten Trend bestätige. Leider sei dies ein Rückschritt in einer sich ansonsten verbessernden Inflationsgeschichte. Dies wird die Märkte beunruhigen und obwohl wir uns auf einem besseren Weg befinden als noch vor einigen Monaten, sind wir noch nicht über den Berg, so die Experten von Janus Henderson Investors. Die Geldpolitik werde in nächster Zeit wahrscheinlich weiterhin restriktiv bleiben. Je restriktiver sie bleibe, desto stärker werde der Druck auf die Gewinne im nächsten Jahr. Die Experten von Janus Henderson Investors würden an ihrer vorsichtigen Einschätzung festhalten, da sie einen Rückgang der Inflation und der Gewinne erwarten würden, der sich in den kommenden Quartalen einstellen dürfte. (Ausgabe vom 02.12.2022) (05.12.2022/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...