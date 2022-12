Offenbar liegt bei Flatexdegiro so einiges im Argen. Zu diesem Schluss kommt zumindest die Bafin, wie am Wochenende unter anderem die "FAZ" berichtete. Die Börsenaufsicht hat das Unternehmen demnach einer Sonderprüfung unterzogen und dabei einige Mängel aufgedeckt, unter anderem in der Unternehmensführung und der grundsätzlichen Organisation.Als Ergebnis der Sonderprüfung wurde Flatexdegiro (DE000FTG1111) unter anderem auferlegt, vorübergehend zusätzliche Eigenmittel aufzubauen. Das Unternehmen selbst kündigte bereits an, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...