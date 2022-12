Nach drei Quaralen kommt GK Software auf einen Umsatz von 113,0 Millionen Euro. Das ist ein Plus von 18 Prozent. Das EBIT steigt um 21 Prozent auf 17,2 Millionen Euro an. Netto verdient GK Software 13,2 Millionen Euro, ein Plus von 23 Prozent. Die Analysten von SMC werten die aktuelle Dynamik bei GK Software als beeindruckend. Es muss berücksichtigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...